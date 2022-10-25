Edirne Ticaret Borsası

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,005 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,500 7,005 Ayçiçeği Kg 11,717 13,900 Kanola Kg 8,000 8,000





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