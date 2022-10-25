Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik Edirne merkezli soruşturmada 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının da bulunduğu 4 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te başlattığı operasyon sürüyor.

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