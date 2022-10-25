EDİRNE (AA) - Edirne'de, İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü anıta çelenk sundu.

İl yöneticileri ve partililerin katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerinin kuruluşunun 5. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Parti olarak büyük başarılara imza atmak istediklerini dile getiren Tütüncü, "25 Ekim 2017'de liderimiz Meral Akşener, 'cesurlar ve iyiler benimle gelsin' demiştir ve partimiz kurulmuştur. Cesaret, umut ve kararlılıkla elde edilmiş bir başarı var. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Adaletten sapmadan Atatürk'ün yolunda büyük bir mücadele verilmiş ve bu mücadele başarıyla taçlanmıştır. Partimizin kuruluşu kutlu olsun." diye konuştu.

- Şehir Tiyatrosu kapılarını açıyor

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 29 Ekim Özel Gösterisi ile perdelerini açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet'in yazdığı, Hüseyin Erdoğan'ın uyarladığı ve yönettiği "Kuvayi Milliye Destanı" Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda 17.15'te seyirciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, ücretsiz gerçekleştirilecek ilk gösterime vatandaşları davet etti.

Kente şehir tiyatrosu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürkan, "Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı ile Edirne'mizin çok önemli bir ihtiyacını karşılamış olduk. Hemen ardından Edirnelilerin heyecanla beklediği Şehir Tiyatrosu'nu kurmak adına çalışmalara başladık. Deneyimli, çalışkan ve heyecanlı bir oyuncu kadrosu kurduk. Şehir Tiyatrosu Sevgili Hüseyin Erdoğan hocamızın yönetiminde ilk oyunu ile Edirneliler ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

- Kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı

Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri KETEM Birimi tarafından kadın çalışanlar ve Edirne Üretici Kadınlar Pazarı üyelerine yönelik "Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Kolorektal Kanseri" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Beyza Artar katılımcılara kanser ve kanser türevlerinin erken teşhisi konusunda yapılabilecekler ve erken teşhisin önemi konusunda detaylı bilgiler verdi.

Kanserin, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Artar, “Kanser, sık görülmesi ve ölüm oranın yüksel olması nedeniyle bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Tedavisi mümkün olan meme, rahim ağızı ve kolorektal kanserinde sağlıklı kişilere de yapılan muayene ve tarama testleri ile yapılan erken teşhis önemlidir." diye belirtti.

Gelen soruları da cevaplandıran Artar, katılımcıları kanser taramaları konusunda KETEM merkezine davet etti.









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