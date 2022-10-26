Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Cumhuriyet" konseri verecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet Bayramı” konseri verecek.

Konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasında gerçekleşecek konserde solistler Yeşim Birgin, Sebati Balkan sahne alacak.

Konser ücretsiz olarak sunulacak.

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