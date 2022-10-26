Vali Kürşat Kırbıyık, kadın muhtarlarla bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Kadın Muhtarlar Edirne Buluşması" kapsamında kentte bulunan Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen kadın muhtarlarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada demokrasilerde halkın taleplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi, kamu kaynaklarının önceliklendirilmesi ve vatandaş taleplerinin ele alınarak buna göre belirlenmesinin önemine değindi.



Bu önemli planlamada muhtarların rolünün çok kıymetli olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Muhtarlarımız doğrudan vatandaşla devletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyorlar. Burada halkın içerisinde vatandaşlarımızla birebir temas ederek gördükleri sorunları, iyileştirilmesi gereken alanları, kamu kurum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere, valiliklere, ilgili kurum ve kuruluşlara aktararak, önceliklendirilmesini sağlayıp, son derece önemli bir fonksiyon icra ediyorsunuz.Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırbıyık, son dönemlerde muhtarlık müessesinin güçlendiğin belirtti.



Kadın muhtarların sayısının arttığına da işaret eden Kırbıyık, "Başka bir sevindirici gelişme de kadın muhtar sayısındaki artış. Her seçim döneminde katlanarak artan kadın muhtar sayımız, bugün itibariyle 1125 civarında. İnşallah bu sayı daha da artacak diye ümit ediyorum. Bu ülkeye, bu şehre ve bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da muhtarlara Edirne'yi tanıtan sunum gerçekleştirdi.

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