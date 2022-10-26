İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de "Kadın Muhtarlar Buluşması"nda konuştu: (1)

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 1010 mahalle ve 124 köy olmak üzere 1134 kadın muhtarın görev yaptığını belirterek, "Bugüne kadar vali ve kaymakamlarımızla 286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Soylu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"ndaki konuşmasına, kadın muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Soylu, kadın muhtarları tarihin her döneminde hep önemli bir şehir olan, özel, manevi ve tarihi iklimiyle farklı kent Edirne'de buluşturmak istediklerini söyledi.

İstanbul'dan yola çıkan birinin herhangi bir navigasyona ihtiyaç duymadan Mimar Sinan'ın eserlerini takip ederek rahatlıkla Edirne'ye gelebileceğini ifade eden Soylu, Mimar Sinan'ın ustalığına övgülerde bulundu.

Soylu, Edirne'nin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerinin önemine de vurgu yaparak, kadın muhtarları bu güzel kentte ağırlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olduğunu anımsatan Soylu, "Şunu gönül rahatlığı ve samimiyetle söylemek isterim ki iyi de verilmiş, kadınlarımız bu hakkı elde ettiler ve muhtarlığın hakkını her görevde olduğu gibi teslim ettiler, teslim ediyorlar. Geçmişten bugüne kadın muhtarlarımızın her zaman takdire şayan bir performansları, samimiyetleri ve çalışkanlıkları oldu. Hatta ilk kadın muhtarımız Gül Esin'in görev süresince kahvehanelerde kumar oynatılmasını yasaklattığı, kız kaçırma olaylarını önlediği ve nikah işlerini düzenlediği kayıtlara geçmiş tarihi bir gerçektir. Sadece muhtarlık yapma anlamında değil kadınlarımızın muhtarlığa sahip çıkma anlamında da büyük fedakarlıkları vardır." diye konuştu.

Soylu, konuşmasına Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de 1947 yılında yapılan muhtar seçiminde "seçim hilesine" karşı köy sakinlerinin özellikle köyün kadınlarının direnişini anlatarak devam etti.

Bu mücadelenin kitap haline getirilerek kadın muhtarlara dağıtılması talimatını veren Soylu, "Kadınlarımızın muhtarlığa yaklaşımı hem millete hizmet etme hem de demokrasi emanetine sahip çıkma anlamında farklıdır ve milletin bu konuda rızasını almışlardır." dedi.

- "Kamunun bütün alanlarında çok daha fazla kadınımızın görev ve sorumluluk almasını istiyoruz"

Bugüne kadar muhtarlık yapmış tüm kadın muhtarlara minnet ve şükranlarını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de 1010 mahalle ve 124 köy olmak üzere toplam 1134 kadın muhtar görev yapmaktadır. Bu sayı nereden nerelere geldi. İlk önce yüzlü sayılar, sonra üç yüzlü sayılar, bugün binli sayıların üzerine geldi. Bunu daha da artırmanın gayreti ve beklentisi içerisindeyiz. Sadece muhtarlık kurumu için değil, kamunun bütün alanlarında çok daha fazla kadınımızın görev ve sorumluluk almasını istiyoruz. Bizim İçişleri Bakanlığında, bakan olduğumuz tarihte 30'un hemen biraz üzerinde mülki idari amiri yani kaymakam sayısı vardı, 6 yıl geçti, 100'ü aştık. Öyle kolay bir iş değil bu.

Bu, bizatihi bana kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın telkini ve hayat öğretisidir. Bu görevler bu makamlar toplum temsili sağlayan makamlardır. Eğer toplum temsilini o oranda sağlayamazsa, sağlamazsa, elbette toplumda millette bir nakısa ortaya çıkar. Bir temsiliyet eksikliği ortaya çıkar. Bunun (muhtarlık) Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından getirilmesinin, Cumhuriyetimize böyle bir hakkın kazanılmasının da en önemli dayanak noktası, esas itibarıyla bu temsiliyetin toplumda bir nakisanın oluşmamasının temin edilmesi ve sağlanmasıdır."

Soylu, kendi bakanlıklarında geçen yıldan bu yana kadın general, kadın vali ve kadın genel müdürü olduğunu ifade etti.

- "Birinci yüzyılda ayağa kalktık, şimdi hep birlikte koşmak zamanı"

Bu kişilerin bugüne kadar görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini aktaran Soylu, "Çalışıyorlar, sorumluluklarını taşıyorlar ve buradan ağzı dolu dolu söyleyebilirim ki her biri çok başarılı oluyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir yüzyılın eşiğinde olduğuna işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün yeni bir yüzyılın eşiğinde durmaktadır. Teşbihte hata olmaz. Cumhuriyetin birinci yüzyılı belki de doğum ve yaşama tutunma yüzyılıydı. Rabbim herkesten razı olsun. Şehitler vererek güzel Cumhuriyetimizi kurduk. Pek çok zorluklar atlatarak bugünlere gelindi. Demokrasi mücadelesi verdik. Aslanköy olayı gibi baskılara, 10 yılda bir gelmesine alıştığımız darbelere, darbe anayasalarına karşı mücadele verildi. Küresel operasyonlara, teröre, istikrarsızlaştırma ataklarına karşı hayata tutunduk. Cumhuriyet'imizin birinci asrını hep birlikte tamamlıyoruz. Şimdi ise yeni bir başlangıcın arifesindeyiz.

Birinci yüzyılda ayağa kalktık, şimdi hep birlikte koşmak zamanı. Biz bu hazırlığı yaparken, bütün birikimlerimizle, tüm değerlerimize ve herkesin katkısı ve gayretiyle bu koşuya hazırlandık. Biz muhtarlık kurumuna da böyle baktık. 'Muhtarlık niye var, artık gerek kalmadı' diyen bir anlayışa karşı, buradaki 200 yıllık birikimi ve alışkanlığı kesip atmayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle reddettik. Onun yerine burayı güçlendirmeyi seçtik. Çünkü muhtarlarımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece ikametgah veren belirli bir kaç görevi yapan anlayıştan, toplumsal tüm meselelerle uğraşan, afetle mücadele eden, uyuşturucuyla mücadeleye metruk binalardan kadına yönelik şiddete kadar desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere kadar, çocuklarımızın okullu olmalarına kadar, kaideli devletin en önemli organları haline gelmiştir."

Soylu, muhtarların sadece yerel yönetimlerin bir birimi olarak değerlendirilmesinin, esas itibarıyla eksik bir değerlendirme olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

- "286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik"

Muhtarlara yönelik attıkları tüm adımların bu anlayış etrafında şekillendiğini vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünün geçerli yönetim anlayışı bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışı vatandaşıyla doğrudan iç içe iletişim kurarak yönetmektir. İradenin sahibi kimse, işin sahibi kimse, onu dinlemek lazım. Bizim kaymakamlarımıza ve valilerimize de söylediğimiz de takip ettiğimiz de hep bu yöndedir. Ev ziyareti yapın, şehit evi ziyareti yapın, gazi evi ziyareti yapın, mahalle ziyareti yapın, kahvehane ziyareti yapın, bir esnafın önüne sandalye koyup, vatandaşlarımızla bir araya gelin ve konuşun ve orada insanları dinleyin.

Bugüne kadar vali ve kaymakamlarımızla 286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik. Bu az bir sayı değil. Çünkü bu sayede vatandaş memnuniyeti adına nokta atışı yapma şansınız var. Sahada gerçekte ne oluyor, bunu anlama şansınız var. İşte bu sebeple değil muhtarlık kurumunu bertaraf etmek, daha da güçlendirme yoluna gittik. Bunların başında pek çoğunuzun da bildiği özlük haklarındaki iyileştirmeler var. Muhtar maaşları asgari ücretle aynı seviyeye getirildi. Sigorta primleri, silah ruhsat harçları devlet tarafından karşılandı. Öte yandan her muhtarımıza muhtar kimlik kartı verildi."

- "Talep eden tüm kadın muhtarların kameraları takıldı"

Muhtarlarla toplantılar yapıldığını, genel idari sisteme katkı koyacak güçlendirecek bir anlayışı hayata geçirmek için çalışmalar yapıldığını belirten Soylu, "Muhtarlık Kanunu konusunu yaklaşık 1 yılı aşkın bir şekilde çalıştık. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Külliyede yaptığımız toplantılarda bir araya getirdik konuştuk. Daha sonra da TBMM'de kendi grubumuza bunu sunduk. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle 22 bin muhtarın huzurunda ve Türkiye'deki bütün muhtarlarımızın şahsında orada bir sözü daha ortaya koydu. Muhtarlık Kanunu'nu bir an önce geçirip bunu da artık çıkaralım anlayışını sizinle beraber paylaştı. Biz de son hazırlıklarımızı son redaksiyonlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, kadın muhtarların güvenlikle ilgili olarak muhtarlıklara kamera takılması projesinin başlatıldığını hatırlattı.

Muhtarlık binaları yapılırken kadın muhtarların binalarına öncelik verildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Talep eden tüm kadın muhtarların kameraları takıldı. Şimdi diğer muhtarlıklar için devam ediyoruz. Öte yandan muhtarlıkla ilgili yeni bir çalışma taslağımızı sizle paylaşmış oldum. Hem birtakım izinler vardı, onlarda ödenek kesintisi oluyor hem kadın muhtarlarımızın doğum izinleri var hem esas itibarıyla diğer yönetim birimlerindeki nasıl katılacakları konusundaki düzenlemeler ve değerlendirmeler var. Benim biraz önce bahsettiğim kaideli devlet ilkesinde muhtar hangi konuma oturuyor onun orada tanımlanması ve görev başlıkları var. Bütün bunları ortaya koyan anlayışı inşallah yakın bir zamanda Meclisle de buluşturacağız."

(Sürecek)

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