İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de "Kadın Muhtarlar Buluşması"nda konuştu: (2)

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizler, oluşturduğumuz saha baskısıyla, şunu burada söylemek isterim, eroinin rotasını etrafımızdaki coğrafyada değiştirdik." dedi.

Bakan Soylu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirterek özellikle kadın muhtarlardan, uyuşturucu meselesine dikkat etmelerini istedi.

Soylu, yapılan başarılı operasyonlar ve kararlı mücadeleyle eroin rotasını değiştirdiklerini söyledi.

Son bir yıldır metamfetaminin ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bizler, oluşturduğumuz saha baskısıyla şunu burada söylemek isterim, eroinin rotasını etrafımızdaki coğrafyada değiştirdik. Eskiden Doğu Anadolu'da, yakaladığımız uyuşturucuların tamamının yüzde 20'si yakalanıyor idi, geri kalanı batıda yakalanıyordu, oradan girdiği için yurt içine. Şimdi yüzde 76'sını sınırlarımızın hemen önünde 3 vilayette Ağrı, Van ve Hakkari'de 3 sınır vilayetinde yakalıyoruz. Geri kalan yüzde 24'ü ancak batıda yakalanıyor. Yani bir saha baskısı ortaya kondu. Geçen yıl 26 ton yakalamıştık toplam gümrükle beraber. Şimdi 10'uncu ayı bitiriyoruz ancak 6,5 ton yakaladık. Sebep? Çünkü eroin ortası Afganistan üzerinden, İran üzerinden doğru Akdeniz'e indi. Fakat elbette ki şimdi başka bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Geçen yıl, yılın toplamında 6 ton metamfetamin yakalamıştık, bir önceki yıl 3 tondu. Şimdi 10 tonu aştık, yani bir metamfetamin tehlikesi var. Ben bu konuda hepinize teşekkür ediyorum, muhtarlarımızdan razıyız. Bazı illerimizde öyle güçlü iş birlikleri yapılıyor ki hem annelere ulaşan, ailelere ulaşan muhtarlarımızı görüyorum hem çocukların elinden tutup onları tedaviye götüren muhtarları görüyorum."

- "Uyuşturucuya bağlı ölümler azaldı"

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalarla önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığına işaret eden Soylu, "2016 yılında Türkiye'de 920 uyuşturucuya bağlı ölüm vardı. 2017 yılında 941 uyuşturucuya bağlı ölüm vardı. Sonra bu yukarıdan aşağıya düştü, bu rakamlar Adli Tıp Kurumu verir. Geçen yıl 270 uyuşturucuya bağlı ölüm. 941 en tepe noktasıysa 270'e kadar düştü. Bu yıl geçen yılın Adli Tıp rakamlarına göre yüzde 25 altında gidiyoruz. Yani esas itibarıyla uyuşturucuya bağlı ölümleri düşürdük, birtakım eroin rotalarını değiştirdik." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede pek çok uygulamanın hayata geçirildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

" 'En iyi narkotik polisi anne' diye bir çalışma başlattık. Ben bugün öğleden sonra Gaziantep'te binlerce kadınla 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimine katılacağım. O eğitimi onlarla birlikte dinleyeceğim. Sadece 'aman yapmayın', 'aman etmeyin' demek değil. Uyuşturucu kullanan çocukların, insanların yüzde 90'ının ailesi var. Annesi ve babası var. Yaptığımız bütün araştırmalarda biz her uyuşturucu kullananı yakaladığımızda her uyuşturucu satıcısını yakaladığımızda hepsiyle araştırma yaparız. 'Kaç yaşında başladın', 'nerede başladın', 'annen var mı', 'baban var mı', 'ne kullanarak başladın', 'sana bunu ilk önce kim alıştırdı', 'bütün bunları nerede kullanıyorsun' gibi bize yol haritası ortaya koyan soruları aşağıdan yukarıya sorarız. Sadece bu mu? Hayır. Bundan biz yol haritamızı belirleriz. En iyi narkotik polisi anne projesi buradan çıktı."

Bakan Soylu, 119 bin metruk bina tespit ettiklerini dile getirdi.

Bunun 86 binini yıktıklarını, geri kalanını rehabilite ettiklerini anlatan Soylu, "104 binini metruk bina olmaktan çıkardık. Geri kalan 15 binle de ilgili işlemlerimizi aynen devam ettiriyoruz. Sadece bu mu? Hayır. 81 ili bir risk analizine göre çerçeveledik. Yani yaklaşık her ilde 42 maddeden, 42 önemli yaptığımız araştırma sonucundan, ilçelerde 32 ayrı kriterden hangi ilin daha riskli olduğunu, hangi ilde en çok ne kullanıldığını her ay çıkartıp hatta kanalizasyonlardan aldığımız atık malzemelerle, o kanalizasyonlara giden uyuşturucunun ne olduğunu üniversiteler tarafından tespitiyle ki 62 ilde bunu yapıyoruz ve 81 ile çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte 112'ye gelen ihbarlardan, hastanelere yatan çocuklardan olmak üzere bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı bir risk analizi yöntemine göre 42 kriter illerde, 32 kriter de ilçelerde yaparak kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarmalarımız, muhtarlarımız hep birlikte takip ediyoruz ve izliyoruz." diye konuştu.

- "Cezaevlerinde 220 bin kişi kalıyor, bunun 117 bini uyuşturucudan"

Soylu, uyuşturucu ile mücadeleyi etkin hale getirmek için UYUMA uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlattı.

UYUMA ve KADES uygulamasının tüm dünya tarafından takip edildiğini belirten Soylu, "UYUMA diye bir uygulama getirdik. Bu uygulama bütün dünyada hakikaten takip edilen aynen KADES gibi yani kadına şiddetle mücadeledeki uygulama gibi. KADES uygulaması da 4 milyon 100 bin rakamına geldi. İnşallah bu yıl 5 milyonu tamamlayacağız. Biliyorsunuz bütün dünya KADES'i örnek almaya başladı. Çünkü polis ve jandarma, KADES butonuna basıldığında 4-5 dakika içerisinde şiddet gördüğü değerlendirilen kadına yardım için hemen oraya ulaşmaktadır. Bugüne kadar çok başarılı, hakikaten önemli bir uygulama olmuştur. UYUMA uygulaması da keza böyle bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümler düşerken diğer yandan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Uyuşturucuya bağlı ölüm rakamları düşerken 2016 yılında cezaevinde uyuşturucudan tutuklu veya hükümlü olan 35 bin sayısı, 117 bine çıktı. Yani sayıyı 35 binden 117 bine. Cezaevlerinde şu an 220 bin kişi kalıyor, bunun 117 bini uyuşturucudan. Biz bunları yaparken bu büyük mücadeleyi gerçekleştirirken, her yıl operasyon sayımızı artırırken Avrupa eroin şırıngasını bedava dağıtıyor. Narkoshoplar ve narkokafeler yani uyuşturucu kahveleri ve uyuşturucu satan dükkanlar kuruyorlar, oluşturuyorlar. Sokağın yanında uyuşturucu içmek serbest, esrar içmek serbest. Burada anneler olarak size sesleniyorum, ailenin temel direği olan kadınlara olarak da size sesleniyorum. Bütün bunlardan kadınlarımızı, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumalıyız. Avrupa'dan çocuklarımızı korumalıyız. Biz onlara iyilik yapıyoruz, dünyada doğudan gelen uyuşturucuyu batıya sevk etmemek için canhıraş mücadele ortaya koyuyoruz. Onlar da orada hem kimyasal laboratuvarlarında uyuşturucu üretiyorlar hem de dönüyorlar onu da uyuşturucuyu serbest bırakarak dünyanın her tarafına uyuşturucu içiminin yaygınlaşması için bir kültür oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için bizim birden fazla sorumluluklarımız var, hele sizin birden fazla sorumluluklarınız var. Kadın olarak, aile olarak, muhtar olarak sorumluluğunuz var. Bütün bu sorumlulukları hep birlikte yürütmek zorundayız. Ben geçen gece iki buçuğa kadar uyuşturucu kullananların anneleriyle birlikteydim. Ertesi gün Sağlık Bakanımızdan randevu aldım dün gönderdim, daha önce Adalet Bakanımıza göndermiştim. İnanın bu konunda sadece arzla mücadelede değil, uyuşturucu yakalanmasıyla ilgili bir mücadelede değil aynı zamanda ailelere ve annelere yardımcı olmak konusunda elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü uyuşturucu bağımlılarının anneleri, aileleri toplumdan izole oluyorlar. Çünkü karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar önemli sıkıntılardır. Bizim muhtarlar olarak bu ailelere yardımcı olmamız gerekmektedir."

- "Kurtardığımız her çocuğu kendi çocuğumuz gibi görmek lazım"

Bakan Soylu, sadece uyuşturucuyla mücadelede değil, ailelere yardımcı olma konusunda da ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı çocukların annelerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle kendilerini toplumdan izole ettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, muhtarlar olarak da o ailelere yardımcı olmak gerektiğini belirtti.

"Kurtardığımız her çocuğu kendi çocuğumuz gibi görmek lazım" diyen Soylu, bu kapsamda mahallelerde yaşanan her hadisenin mutlaka güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

Muhtarlardan afet bilinçlendirmesi konusunda hassas davranmalarını isteyen Bakan Soylu, bugüne kadar 47 bin muhtara ve 150 bin azaya afet farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti.

Afet yönetiminin kendileri için önemli bir mesele olduğunu anlatan Bakan Soylu, her muhtarın kendi zihninde mahalledeki bir afet durumunda ne yapacağını tekrar tekrar çalışması gerektiğini, bir afette çalınacak ilk kapının muhtar kapısı olacağını söyledi.

Kadın cinayetleri konusunda da bilgi veren Bakan Soylu, geçen yıla göre kadın cinayetlerinin yüzde 7 düştüğünü ifade etti.

"Bir kadının bile öldürülmesine tahammülümüz yok" diyen Bakan Soylu, "Hiç olmaması için de çaba sarf ediyoruz. İşte 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca kadın cinayetleri artacak, şöyle olacak böyle olacak' denildi. Hiç de öyle bir şey değil. Polis aynı polis, devlet aynı devlet, kanun aynı kanun. Şu anda inanın bu işin üzerine o kadar çok düşüyoruz ki..." dedi.

- "750 vaka, elektronik kelepçe merkezi vasıtasıyla takip edilmektedir"

Soylu, bu yılın başından itibaren 5 milyon erkeği "kadına el kalkamaz" sloganıyla bilgilendirdiklerini söyledi.

Kadını koruyan anlayışın dışında erkeğe yönelik de bilgilendirmeyi ortaya koyduklarını belirten Soylu, "Özellikle bu da dünya tarafından çokça takip ediliyor. İçişleri Bakanlığının Güvenlik Acil Durum Merkezi'nin altında bir elektronik kelepçe merkezi oluşturduk. Bugün itibariyle 750 vaka, elektronik kelepçe merkezi vasıtasıyla takip edilmektedir." diye konuştu.

Bakan Soylu, 24 saat çalışan elektronik kelepçe merkezinin modern bir yapıda olduğunu dile getirdi.

Elektronik kelepçenin birinin erkekte diğerinin ise kadında durduğunu anlatan Bakan Soylu, "Şiddet uygulayan erkekte aynı zamanda ayağında kelepçe var. Eğer kadına ait bir yakınlaşması veya ilgili alanları ihlali söz konusuysa kelepçe ve ilgili araçlar sinyal vermeye başlıyorlar. Hemen bizim polislerimiz olaya müdahale ediyorlar. Bu kadar açık ve net ve burada birçok meseleyi birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtarları daha güçlü, zorlu ve çağın getirdiği birtakım sorunlardan kaynaklanan görevlerin beklediğini aktaran Soylu, muhtarlığın daha sistematik daha hukuka uygun daha anlayışlı şekilde yapılmasını hep birlikte sağlayacaklarını kaydetti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ise böylesine önemli bir toplantının Edirne'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadın muhtarların sayısının daha çok artması temennisinde bulundu.

Kadınlara muhtar ve aza seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü tebrik eden Aksal, "Özellikle son yirmi yılda kadınlarımızın siyasetten ekonomiye, bilimden teknolojiye, hayatın her alanında yer almaları için gerek mevzuatta, gerek uygulamada büyük değişikliklere imza attık." dedi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini özellikle Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

Muhtarların hak etmedikleri saygısız tavır ve davranışlarla karşı karşıya kaldığını savunan Erenoğlu, "Kamuoyunda bizim muhtarlar günümüzü kutlamak yerine darbe aldık maalesef. HDP Genel Başkan Yardımcısının ve maalesef hakları savunan Özgür Özel Bey'in de yaptığını gördüm ve dehşete kapıldım. Bu, benim için yaralayıcı ve onur kırıcı bir durumdu. Biner lira para karşılığında muhtarların Ankara'ya gelişleri ve 'bin liraya kendilerini sattıklarını' söylediler. Bu çirkin iftira ve davranış hepimizi ilgilendiren bir konu. Biz bin liraya kendini satacak bir kurumu temsil etmiyoruz. Bizim değerimiz parayla ölçülmez, biz bu işe gönlümüzü, bedenimizi ve ruhumuzu veriyoruz." diye konuştu.

Erenoğlu, son yıllarda muhtarlık kurumuna yapılan düzenlemeleri takdirle izlediklerini belirterek "Muhtarlık kurumu yoğun bakımda olan bir kurumdu. Yoğun bakımdan çıktık altın dönemini yaşatıyorlar bize." diye konuştu.

(Bitti)



