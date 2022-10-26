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EDİRNE (AA) - Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Edirne Barosunun 49. Olağan Genel Kurulu'nda seçilerek göreve gelen Karakoç ve baro yönetimini, Vali Kırbıyık, makamında kabul etti.

Ziyarette Kırbıyık, Karakoç ve yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

- Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, kadınların köy ihtiyar heyetleri, muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gegeoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet kazanımlarından en önemlilerinden birinin, kadınların siyasi haklarına kavuşması olduğunu ifade etti.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce Köy Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımstarak "Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme-seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." dedi.

Gegeoğlu, iktidara geldiklerinde muhtarlarla ilgili yapacakları icraatları sıraladı.

- Muhtarlıklara atık yağ toplama kutusu konuldu

Edirne'de 24 mahalle muhtarlığına atık yağ toplama kutusu yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, bitkisel atık yağların insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini belirtti.

Lavabolara dökülen atık yağların yer altı sularına karıştığını ifade eden Çerkez, şunları kaydetti:

"Gölleri, akarsuları ve temiz su kaynaklarımızı kirletmekte yine kanalizasyona dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerimizin tıkanmasına neden olmaktadır. Bitkisel Atık Yağların kontrolü yönetmeliği gereği atık yağların çöpe atılması veya dökülmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak 24 mahallemize, muhtarlıklara atık yağları biriktirme kapları veriyoruz.

Vatandaşlarımız evlerinde bitkisel atık yağları biriktirerek, en yakın mahalle muhtarlığına getirmeli. Burada toplanan atık yağlar geri dönüşüm tesislerine gönderilecektir."

- Taksicilere turizm noktaları eğitimi verildi

Edirne Belediyesi kent merkezinde faaliyet gösteren taksicilere turizm noktaları eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, taksicilere kente gelen turistleri şehir merkezinde bulunan turizm noktalarına nasıl ulaştırabilecekleri konusunda Edirne Belediyesi Kent Müzesinde bilgi verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "10 Yılda 10 Milyon Turist" hedefine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Turistlerin esnafın hizmetinden memnun kalarak kentten ayrılmasını istediklerini ifade eden Tanrıkulu, "Şehrimize gelen misafirlerimiz turizm destinasyonlarına gitmek istedikleri zaman taksici esnafımızın bu noktalar konusunda bilgi sahibi olması adına bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim gezileri Edirne Kent Müzesi ile başladı ve devamı gelecek. Şehrimizdeki tüm paydaşlar ile turizmi büyütmeye, geliştirmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Cumhuriyetin 99. yılına özel etkinlikler düzenlenecek

Edirne Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 99. yılına özel etkinlikler düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları için hazırlıklar tamamladı.

Etkinlikler kapsamında 28 Ekim Cuma günü Çocuk Sokağı'nın açılışı yapılacak. Aynı gün Şükrüpaşa Mahallesi Cem Evi yanına yapılan Serhad Şehirleri Parkı'nın açılış töreni düzenlenecek.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de şef Yaşar Özel yönetimindeki Çocuk Korosu konser verecek.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde 29 Ekim Cumartesi günü 13.30 ile 17.30 saatleri arasında çocuklara özel sahne ve dans gösterileri, hikaye, bilim ve geleceğe ışık tutan fenerler atölyesi çocuklarla buluşacak.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kuvayi Milliye Destanı" adlı oyun ücretsiz gösterimi ile perdelerini açacak.

Cumhuriyetin 99. yılı Edirne'de Fener Alayı ile kutlanacak. 29 Ekim Cumartesi saat 20.00'da Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanacak kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde, ellerindeki Türk Bayrakları ile Atatürk Anıtı’na kadar yürüyecek.

Fener alayının ardından Saraçlar Caddesi'nde konser verilecek.

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