Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı 59 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 59 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler C.D. ve S.D. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri O.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Şüpheli O.A, gözaltına alındı.

- Evden hırsızlık

Keşan'da, evinden televizyonu çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, akşam üzeri evine gelen U.K, televizyonunun çalındığını fark etti.

U.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.













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