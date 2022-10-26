Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu kişi, tutuklandı.

Hükümet Caddesi'nde güvenlik güçlerince yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir takside gözaltına alınan Suriye uyruklu O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.



Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte Hükümet Caddesi'nde dün yaptıkları kontrolde bir taksiyi durdurmuş, 3 düzensiz göçmenden Suriye uyruklu O.G'nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği düşünülen 21 bin 500 avro ele geçirilmişti.



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