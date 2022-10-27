Edirne'de 12 suçtan aranan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 12 suçtan aranırken jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma neticesinde 12 ayrı suçtan arama kaydı olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.İ'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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