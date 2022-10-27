TÜ'de "Uluslararası Katılımlı Hareket Analizlerinde Güncel Yaklaşımlar Kongresi" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Katılımlı Hareket Analizlerinde Güncel Yaklaşımlar Kongresi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede erişkin ve pediatrik nörolojik hastalıklarda hareket analizleri, ergonomide ve müzisyenlerde hareket analizleri, sağlıklı ve paralimpik sporcularda hareket analizleri gibi farklı konular ele alındı.

Hareket analizlerinde iyi uygulama örnekleri temalarında gerçekleştirilen kongre kapsamında düzenlenen 5 panel ve 4 konferansta 2’si yurt dışından ve 11’i Türkiye’deki üniversitelerden olmak üzere alanında önemli çalışmaları bulunan 29 konuşmacı ve oturum başkanı yer aldı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kongre açılış programında yaptığı konuşmada, toplantının yüksek bilimsel içeriğiyle akademisyenlerin araştırmalarına üst düzeyde katkı sağlayacağını belirtti.

Fiziksel hareket azlığının, insan ve doğal olarak toplum sağlığını etkilediğine ve pek çok önemli sağlık sorunu da beraberinde getirdiğine işaret eden Prof. Dr. Üstündağ, fiziksel aktivitenin artırılması ve gün içerisinde hareketsiz olarak geçirilen sürenin azaltılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kongre Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek ise kongrede, hareket analizlerinin sağlık ve sağlık dışı alanlarda etkin şekilde kullanımı için gereken disiplinler arası bilgi alışverişi ile bilimsel paylaşımları güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.









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