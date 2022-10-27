Edirne'de ahırda çıkan yangın söndürüldü

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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik köyünde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üretici Ertan Çakır'ın küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ile saman balyalarının bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle ahır kullanılamaz hale geldi, yüzlerce saman balyası yandı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, olay yerine giderek incelemede bulundu.

Üretici Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.





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