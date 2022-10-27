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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,okulda açılışı gerçekleşen programda öğrenciler yüksekokul ve bölümler ile üniversitenin, akademik, sosyal ve kültürel imkanları hakkında bilgi sahibi oldu.

Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin, alacakları eğitimlerin ardından meslek sahibi bireyler olarak ülkenin dört bir köşesinde hizmeti vereceğini ifade eden Prof. Dr. Atakişi, bu süreçte çok değerli ve donanımlı akademisyenlerle en iyi şekilde yetişmeleri için çalışacaklarını ifade etti.

Yüksekokul bünyesindeki programlar hakkında bölüm başkanlarından bilgiler alan öğrencilere ardından Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Erdem Öngün tarafından Erasmus programı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesiyle oryantasyon programı sona erdi.

- Kaymakam Ekinci'nin köy ziyaretleri

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Abdurrahim ve Vakıf köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekinci, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

- İpsala MYO akademik açılışı ve oryantasyon programı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda, akademik açılış ve oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okul tanıtımıyla başlayan programda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda tarafından açılış dersi verildi.

Arda, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

"3+1 İş Yeri Eğitim Sistemi’ni Türkiye'de ilk uygulayan meslek yüksekokullarından biri olduklarını belirten Arda, "Bu tür eğitimlerle öğrencilerin mesleki olarak pratik bilgi ve becerilerini iyileştirmek, iş hayatına uyumlarını sağlayarak daha mezun olmadan deneyim ve tecrübe sahibi olmalarını sağlıyoruz. Yine bu şekilde öğrencilerimiz daha mezun olmadan istihdam fırsatlarıyla karşılaşabilmekteler. Okulumuzdaki öğretim elemanlarımızın birçoğu doktora eğitimlerini tamamlamış durumdalar. Bu yönüyle de okulumuz yine öncü okullardan birisidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilerle tanışarak sohbet eden ve İpsala’yı tanıtan Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması dileğinde bulundu.



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