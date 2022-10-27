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Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA

Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.T, R.C. ve E.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

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