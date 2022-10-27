Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinde, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.K'nın 1. Murat Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Bisiklet hırsızlığı

Süloğlu'nda bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan B.G, bisikletinin çalındığını fark etti.

B.G, Süloğlu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

- 4 bin 140 makaron ele geçirildi

Keşan'da bir iş yerinde, 4 bin 140 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Ç.K'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 4 bin 140 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.



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