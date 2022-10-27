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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de çeltik hasadında sona gelindi

AA

Edirne'de çeltik hasadında sona gelindi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yüksek verimi ve getirisi nedeniyle üreticilerin tercih ettiği çeltiğin hasadında sona gelindi.

Ürünün olgunlaşmasıyla eylül ayının sonunda başlayan hasadı tamamlayan üreticiler, kurutma işlemi sonrası mahsulü satarak bir yıllık emeklerinin karşılığını alıyor.

Geç olgunlaşan çeltik çeşitlerinin biçilmesiyle hasat tamamlanacak.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentte hasadın sonuna gelindiğini söyledi.

Üretimin yapıldığı bazı bölgelerde hastalık ve iklim şartlarına bağlı küçük çaplı verim kayıplarının yaşandığını belirten Arabacı, "Genel olarak baktığımızda bu yıl çeltik hasadımızda verim ortalaması gayet güzel gözüküyor. Ciddi sorunlar yaşanmadı. Çok yağış olmadığı için hasat dönemi de kısa sürede bitti. Bu yıl hayırlısıyla çiftçilerimiz ürününü rahatlıkla toplayabildi." dedi.

Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çeltik alım fiyatını ton başına 1000 lira artırmasının çiftçilere olumlu yansıdığını dile getirdi.

Serbest piyasada çeltiğin, TMO'nun verdiğinin üzerinde bir fiyatla satıldığını ifade eden Arabacı, "Fiyat açısından baktığımızda piyasa gayet güzel. TMO'nun açıkladığı fiyat da beklentileri karşıladı diyebileceğimiz bir fiyattı. Fiyat oluşumunda emeği geçen herkese, TMO Genel Müdürümüze, Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl verim olarak güzel bir yıl gözüküyor. Fiyat da üreticinin beklentisini karşılayabilecek, maliyetlerini karşılayabilecek bir fiyat. O yüzden güzel bir sezon oldu diyebiliriz." diye konuştu.

- "Üreticiler verimden memnun"

Çeltik üreticileri de olgunlaşan mahsullerini biçerek sezonu tamamlıyor.

İpsala Ovası'nda çeltik üreten Yunus Aykon, sezonun verimli geçtiğini söyledi.

Verimin bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini belirten Aykon, "İklim şartları ve tercih edilen çeltik çeşidine göre verim değişiyor. Şimdi hasadın sonundayız. 3-5 arkadaşımızın mahsulü kaldı biçilecek. O çeltikler de tohumun çeşidi nedeniyle geç biçiliyor." dedi.

Biçerdöver sahibi Güray Turan da günde 40-50 dönüm çeltik biçebildiklerini söyledi.

Mahsulün sık ekilmesi ve zeminin çamur olması nedeniyle buğday ve ayçiçeğine göre daha düşük alan biçebildiklerini anlatan Turan, "Mevsim ve sabah akşam saatlerinde yere düşen çiğ nedeniyle geç başlayıp erken bırakıyoruz. Çiğ varken hasat mümkün değil. Ürün başaklarda kalıyor, makine eleyemiyor, saptan tane ayrılmıyor, emek de boşa gidiyor. Bu yüzden çiğin kalkmasını, yani tarladaki rutubetin azalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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