ETSO'da Mustafa Emre Alp yeniden meclis başkanlığına seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) yapılan meclis başkanlığı seçimlerini Mustafa Emre Alp kazandı.

ETSO toplantı salonundaki seçimlere mavi listeyle Sabiha Bulut, beyaz listeyle Mehmet Eren ve sarı listeyle Alp katıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, oy kullanma işleminden önce yaptığı açıklamada, yoğun bir seçim sürecinden geçtiklerini belirtti.

Seçim öncesindeki stres ve gerginliklerin geçmişte kaldığını söyleyen Irmak, "Bugün yeni bir gün, yeni bir sayfa açıyoruz. Hayırlısıyla biraz sonra hep birlikte meclis başkanımızı, başkan yardımcılarını ve katip üyelerimizi de uygun gördüğünüz arkadaşlar arasından seçim yapacağız. Herkese hayırlı görevler yapmayı nasip etsin Rabbim. Herkesi saygıyla selamlıyor ve seçim sürecine geçmek istiyorum." dedi.

Meclis üyelerinin oy kullanmasının ardından Alp ve Bulut 17'şer oy, Eren 7 oy aldı.

Eşit oy alan iki başkan adayı arasında kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurada "başkan" yazılı kağıdı çeken Alp, yeniden meclis başkanlığı görevine seçildi.

Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin ve ETSO'nun geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Meclis başkanlığı seçiminin ardından, meclis başkan yardımcılığı, katip üye ile meslek komite başkan ve yardımcısı seçimleri de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.