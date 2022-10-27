En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sezai Irmak, mazbatasını aldı.

Irmak, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek'den mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Irmak, uzun bir seçim süreci sonrası kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.



Seçimde Edirne'nin kazandığını belirten Irmak,"Herkese eşit mesafede ve eşit hizmet yapacağımızı düşünüyorum, planlıyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum. Güzel bir ekibim var. Artık seçim tartışmaları geride kaldı. Fatih Terim'in çok sevdiğim bir cümlesi var. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Onun için bundan sonra herkese eşit mesafede eşit hizmet, Edirne ekonomisini biraz daha yükseğe nasıl taşırız bunun derdindeyiz." diye konuştu.



Irmak, zaman zaman basın mensuplarıyla bir araya gelip planlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.