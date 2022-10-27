Edirne'de "riskli bina" olarak belirlenen okul binası yıkılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de deprem analizleri sonucunda "riskli bina" olarak tespit edilen Meriç İlkokulu binasının yıkımına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Meriç İlkokulu binasının yapılan deprem analizleri sonucunda riskli bina olarak tespit edildiği, Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Edirne Valiliğince yıkım kararı alındığı belirtildi.

Bu arada okulun yıkım için boşaltıldığı dönemde kalorifer petekleri, elektrik tesisatı için kullanılan kablolar ve kapı gibi malzemelerin çalındığı iddia edildi.

Yetkililer, söz konusu malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla başka okullara verildiğini bildirdi.



Okul binasının yıkımı İl Özel İdaresi ekiplerince yapılıyor.



Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki okulun öğrencileri alınan yıkım kararı sonrası eğitim öğretim yılına Ticaret Borsası İlkokulunda başlamış, bina boşaltılmıştı.







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