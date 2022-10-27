İpsala'dan kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyaretlerinde bulundu.

Sevgili, İpsala'nın Aliçopehlivan, Balabancık, Tevfikiye ve Küçükdoğanca köylerini ziyaret ederek, yatırımları yerinde inceledi. Vatandaşlarla görüşen Sevgili, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Ziyaretlerde, İpsala Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmet Özçifçi ve Hüseyin Filiz yer aldı.

- İpsala'daki okullarda işitme taraması yapıldı

İpsala ilçesindeki okullarda Okul Çağı İşitme Tarama Programı uygulamasına başlandı.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, ebe Nurseren Topçular ve ebe Nursel Emek tarafından okullarda tarama yapıldığı belirtildi.

İşitmenin eğitim ve iletişim için en önemli bileşen olduğu belirtilen açıklamada, "İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve ilerleyici işitme kaybı yapan kalıtsal hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden işitme tarama programının etkili bir şekilde uygulanması sadece yeni doğan döneminde değil okula ilk adımın atıldığı dönemde de büyük bir öneme sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

- İpsala'da okul servisleri denetlendi

İpsala ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde ilçede faaliyet gösteren okul servisleri kontrol edildi.

Uygulamada, sürücülerin servis kurallarına uyup uymadıkları ve evrakları kontrol edildi.

Denetime katılan İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz, denetimlerin süreceğini kaydetti.

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