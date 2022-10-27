Keşan'da meme kanseri farkındalık etkinliği yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından, meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkan Vekili Dr. Sevim Şen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayının meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak belirlendiğini söyledi.



Şen, şöyle konuştu:

"Bizler bölgemizde ve ülkemizde en sık görülen kanser türüne karşı farkındalık yaratmak ve erken tanılamanın önemini anlatmak istedik. Meme kanserinde erken tanıda önemli bir yöntem olan kendi kendine meme muayenesi yöntemini standımızı ziyaret edenlere, maket üzerinde uygulamalı olarak öğretiyoruz. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı meme kanseri tarama programında 20-69 yaş aralığındaki tüm kadınların her ay düzenli kendi kendine meme muayenesi yapması yer almaktadır."



Etkinlikte, Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından standı ziyaret eden kadınlara, kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapıldığı ve önemi anlatıldı.

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