EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi, Birleşik Kamu İş ve Toplumcu Düşünce Enstitüsü iş birliğinde "100 Yılda Kamucu Tavır ve Geleceğe Bakış" paneli düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenlenen panelin açılış konuşmasında, Edirne'nin toplumsal kimlikler açısından zengin bir şehir olduğunu belirtti.

Farklı etnik köken ve inançlara sahip insanların Edirne'de yüzyıllardır bir arada yaşadığını belirten Gürkan, "Edirne'de karşındakini hoş gören değil olduğu gibi kabul eden bir anlayış var. Bu bizim kent kültürümüzün en temel taşlarından birisi. Burada sokağa çıktığımızda ya da işyerimizdeki odanın kapısından içeri girildiğinde ya da bir restoranda, düğünde ya da bir cenazede karşılaştıklarımıza Türk, Kürt, Roman, Alevi, Sünni mi diye bakmıyoruz. Orada bir insan var, o insanın bir derdi var, o insanın çözülmeyi bekleyen bir derdi var, diye bakıyoruz. Yaklaşımımız bu. Temel felsefemiz bu." ifadelerini kullandı.

Panelde, Toplumcu Düşünce Enstitüsü Başkanı Nebil İlseven, CHP Parti Meclis Üyeleri Gökhan Günaydın ve Yaşar Seyman, akademisyen Prof. Dr. Haluk Levent, Gazeteci Ozan Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı.

- Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, köylerde incelemede bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü ilçesine bağlı Karayayla, Dereköy, Beykonak ve Kırkkavak köylerinde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bayazıt, tarımsal sulama yapılan ve yapılabilecek sahaları gezdi.

Bayazıt, köylerdeki tarımsal faaliyetlerle ilgili üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

- Sağlık Müdürü Yıldırım'ın hastane ziyaretleri sürüyor

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Uzunköprü Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneyi gezerek incelemeden bulunan Yıldırım, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Onur Mert'ten yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Devlet Hastanesi hekim ve sağlık personeli ile bir araya gelen Yıldırım, göreve yeni başlayan hekimleri de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.



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