"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım aracı Edirne'de

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım aracına gelenler yetkililerden bilgi aldı.

Saraçlar Caddesi’nde konuşlandırılan tanıtım aracına gelen vatandaşlara TOKİ yetkilileri tarafından başvuru şartları anlatıldı.

Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğüyle konutları gezme imkanı buldu.

TOKİ Uzmanı Mehmet Öç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne’de 120 konut planlaması yaptıklarını söyledi.

Konutların Hadımağa bölgesinde yapılacağını anlatan Öç, "Vatandaşlarımız 500 lira başvuru bedeliyle başvurularını yapabiliyor. E-devlet üzerinden başvurular yarın itibarıyla bitecek ancak 31 Ekim mesai bitimine kadar Halkbank’a başvurulabilecek." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ’da da tanıtım yapacaklarını anlatan Öç, projenin Türkiye’nin dört bir yanında tanıtıldığını anlattı.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle proje kapsamında yapılacak evi sanal olarak gezen Mahir Makas da konutları beğendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projenin vatandaşları memnun ettiğini belirten Makas, "Kendisine teşekkür ederiz. TOKİ evleri çok iyi. 3+1 daireleri baktım mükemmel konutlar. Evi olmayanların başvurmalarını öneririm." diye konuştu.

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