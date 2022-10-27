Yunan viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'yla konser verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunan viyolonsel sanatçısı Prof. Jiannis Toulis, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'yla konser verdi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sahne alan Yunan müzisyen, Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde Balkan Senfoni Orkestrası eşliğinde eserler seslendirdi.

Klasik müziğin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, müzikseverler eserlere zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Zafer, Yunan müzisyenle aynı sahnede konser vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Zafer, konseri izleyen müzikseverlere de teşekkür etti.

Konseri, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve müzikseverler izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.