Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 8 adreste arama yaptı.

Aramalarda kıyafetlerin arasına, gözlük kaplarının içine gizlenmiş 1 kilo 958 gram esrar, 0,62 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 11 pompalı tüfek, 75 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılıktan salıverildi. Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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