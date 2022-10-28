Edirne'de çantasında kaçak ürünler ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin çantalarında gümrük kaçağı ilaç, içki, elektronik sigara kartuşu ve mont ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli G.S'nin çantalarında arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 560 hap, 180 ampul ilaç, 70 elektronik sigara kartuşu, 54 mont, 30 paket sigara ve 14 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli G.S. hakkında işlem yapıldı.

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