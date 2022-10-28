Kadın muhtarlar gelecek dönemde sayılarının artmasını istiyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Türkiye genelinde 1134 kadın muhtarın görev yaptığını, gelecek dönemde kadın muhtar sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Erenoğlu, "Kadın Muhtarlar Buluşması" için geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Son yıllarda muhtarlık kurumunun gelişmesi açısından önemli adımlar atıldığını belirten Erenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tüm muhtarlar adına teşekkürlerini iletti.

Erenoğlu, muhtarların asgari ücret tutarında maaş alması taleplerinin geçen aylarda karşılandığını anımsatarak, "Bugün muhtarlar asgari ücret alıyor. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarların değerinin, kıymetinin bilinmesi konusundaki yaklaşımı, 'Sizi üzen beni üzmüştür' söylemiyle güzel gelişmeler yaşanıyor." dedi.

Erenoğlu, Türkiye'deki kadın muhtar sayısının her geçen yıl artmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadın muhtar sayısının artması için dernek olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Erenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın muhtarlar kültürel anlamda zenginlik katıyor. Seçildikleri yerin kültürünü anlatıyorlar. Türkiye geneli toplantılara katılıyoruz. Gittiğimiz yerlerde toplu halde yürüdüğümüzde kadınlar bizi görüyor hatta yolumuzu çevirip 'Ben de muhtar olacağım' diyenler var. İnşallah kararlı bir şekilde çalışmalarını ve bir an önce yanımıza gelmelerini bekliyoruz. Benim ilk dönemimde 124 kadın muhtardık, sonra 425'lere geldik, ardından 600'den fazla oldu. En son ara seçimlerle birlikte şu anda 1134 kadın muhtarımız var. Türkiye genelinde 50 bin 370 muhtar var bunların 1134'ü kadın, önümüzdeki dönemde kadın muhtar sayısının daha da artmasını istiyoruz."

Taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirildiğine işaret eden Erenoğlu, şunları söyledi:

"Özgül ağırlığımız büyük, bu avantajımızı kullanıp Bakanımıza taleplerimizi iletiyoruz. Kadın muhtarların muhtarlık binalarına güvenlik kamerası istemiştik geçen yılki muhtarlar toplantısında. Muhtarlar, daha Ankara'dan ayrılmadan illerindeki kaymakamlık ve valiliklerden telefonlar geldi, jet hızıyla halledildi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ben silah kullanmıyorum ama arzu edenler için silah ruhsatı verilmesi büyük avantaj oldu. Şimdi yeni bir kanun çalışması var. Burada en çok önemsediğimiz tebligat konusunun çözülmesi. Bundan tüm muhtarlar muzdarip."

- "Önümüzdeki seçimlerde kıyasıya bir rekabet olacak"

Serpil Erenoğlu, muhtarların taleplerinin yerine gelmesinden sevinç duyduklarını belirterek, "Biz muhtarlık kurumunu temsilen vatandaşın hizmetindeyiz, devletimizin yanındayız. Biz kaymakamlıklar, valilikler, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurumuz. Uyumlu çalışmak durumdayız. Onlar da taleplerimiz konusunda kapıları açıyor çünkü şahsımız için bir şey istemiyoruz, biz vatandaşa hizmet için taleplerde bulunuyoruz. Son yıllarda pandemiyi yaşadık, deprem ve doğal afetler oldu. Burada devletin bizimle çalışmalarında nasıl hızlı yol alındığı görüldü." ifadelerini kullandı.

Muhtarlık kurumunun değerinin her geçen gün arttığını kaydeden Erenoğlu, "Yoğun bakım dönemini yaşamıştık. Şimdi yapılan düzenlemelerle birlikte muhtarlık kurumu yoğun bakım döneminden kademe kademe altın çağına geldi. Altın çağını henüz yaşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Ekim'de söylediği muhtarlık kanunu ve yapılması gereken 7 maddelik çalışma neticelendiği takdirde muhtarlık kurumu altın çağını yaşayacak. Önümüzdeki seçimlerde kıyasıya bir rekabet olacak. Rekabet daha çok kaliteyi getirir. Kadın sayısının da yerel yönetimlerde katlanarak artacağını düşünüyorum." diye konuştu.





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