Uzunköprü, Trakya Üniversitesinin düzenleyeceği sempozyumda konuşulacak

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 3-5 Kasım tarihlerinde "Her Yönüyle Uzunköprü Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde, kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle düzenlenecek sempozyumda Uzunköprü 3 gün boyunca pek çok yönüyle araştırmacılar ve akademisyenler tarafından ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne ve değerlerini ortaya çıkaracak pek çok bilimsel ve kültürel etkinliğe imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kente tüm imkanlarıyla katkı verdiklerini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'nin merkezi ile ilgili pek çok disiplinden farklı konu ve temalarda birçok çalışma yürüttük, etkinlik gerçekleştirdik. İlçelerini her yönüyle ele alan ve değerlerini ortaya çıkaran bilimsel sempozyumlarımıza devam ediyoruz. Daha önce İpsala, Havsa ve çevresi ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ve her türlü tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve ekolojik konuların alanında uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından ele alınarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını hedefleyen çalışmalarımıza Uzunköprü ile devam ediyoruz. Ardından 17-18 Kasım tarihlerinde Her Yönüyle Keşan Sempozyumu'nu düzenleyecek ve bu sempozyumla kendine has özelliklerini ve değerlerini gün yüzüne çıkarmaya ve yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

Tabakoğlu, bilimsel programların Edirne ile ilçelerine fayda getireceğini belirterek, etkinlikler sonrası bir araya getirilecek bilimsel içeriklerin bu alanlarda çalışan araştırmacılar için rehber niteliğinde önemli bir kaynak olacağını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.