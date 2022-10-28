"Trakya Kariyer Fuarı", 21 Şubat'ta Edirne'de açılacak

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EDİRNE (AA) - Sektörlere ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasına imkan sağlayacak "Trakya Kariyer Fuarı", 21-22 Şubat 2023'te Edirne'de gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, fuar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin iş birliğinde Balkan Yerleşkesi'nde "Yetenek her yerde" teması ile kapılarını gençlere açacak.

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasına imkan sağlayacak Trakya Kariyer Fuarı, özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çok sayıda kurumu, öğrenci ve mezunlar ile aynı platformda bir araya getirecek.

Fuar kapsamında firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma ve mülakat yapma imkanları elde ederken öğrenci ve mezunlar da firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj olanakları, kariyer imkanları konularında ilk ağızdan bilgi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2020'de düzenledikleri kariyer fuarının 30 binin üzerinde kişi ağırladığını, bu organizasyonda ise 50 bin katılımcı hedeflediklerini belirtti.

Fuarın öğrenciler ile mezunlara önemli kariyer fırsatları sunduğunu anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, stant ziyaretleri ile sektöründe ve bölgesinde söz sahibi firmalar ile ilk ağızdan görüşme ve tanışma fırsatı buluyor. Öğrenci ve mezunlarımıza iş anlamında yeni kapılar açılırken, katılımcı kurum ve kuruluşlar, genç yetenekleri keşfetme imkanı buluyor. Gençlerin istihdamına, gelişimine ve onların kariyer fırsatlarını yakalamalarına olanak sağlayan fuarların, bu anlamda desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından da önemli.

Tüm öğrencilerimiz, mezunlarımız ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektör temsilcilerimizi bölgenin en büyük kariyer fuarında buluşmaya davet ediyorum."

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