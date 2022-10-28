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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Cumhuriyet'in, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazabilmek için giriştiği mili mücadelenin sonucunda elde ettiği bir zaferin sonucu olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adı olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Türk milletinin kanıyla, canıyla çizdiği ülke sınırlarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e, demokrasiye ve tüm bunların bize kazandırdığı değerlere her zaman, her koşulda her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız, koruyacağız ve sonsuza kadar yaşatacağız.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı ile 2'nci yüzyılında da Cumhuriyet'in bizlere sunduğu bu değerlere sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz."

- AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Cumhuriyetin milli egemenlik çatısı altında ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin devlet yönetiminde söz sahibi olan vatandaşı ve devlet erkanını demokrasi çizgisinde buluşturduğunu belirtti.

Cumhuriyetin milletin kendi egemenliğini kullandığı en ilerici devlet yapısı olduğunu dile getiren İba, "Türk milleti olarak vatan toprakları üzerinde oynanan iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza verip tarihe geçen bir Kurtuluş Savaşı başlatarak cumhuriyeti kurduk. Bu mücadelenin eriştiği yüce cumhuriyetimiz için şehitlerimizin vatan toprağına döktüğü kanlar, milletimizin fedakarlıkları asla unutulmayacak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yüce cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutulmayacağını belirten İba, şunları kaydetti:

"O günlerden bugünlere Türk milletinin gelişmesi ve dünya devletleri arasındaki yerini alması için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametini çizdiği 100. yıl hedeflerimize ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ve aziz şehitlerimizi rahmet dilekleriyle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, Edirnemizin ve tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."

- CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığını Cumhuriyetin kurulması ile ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhuriyetin en büyük erdeminin, Türk toplumuna ulus olma bilinci aşılaması, bireyi vatandaş, yurttaş konumuna yükseltmesi olduğunu dile getiren Pekcanlı, Atatürk’ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyetin erdemlerine, kazanımlarına ve temel haklarına sahip çıkarak sonsuza dek yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyet’in coşkusunu yaşadığımız bu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

- MHP İl Başkanı Zakir Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da Türk milletinin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra verdiği yeniden diriliş ve bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet'i ilan ederek taçlandırdığını belirtti.

Türk milletinin, Cumhuriyeti kurucu iradenin hedefleri doğrultusunda, daha ileriye taşıyarak gelecek kuşaklara bu yönde örnek olması gerektiğini ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız problemlere, Türkiye'yi ve Türk milletini kıskaca alma ve zayıflatma girişimlerine karşı yürekten inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak ve bağımsızlıklarını kutladığımız Türk devletlerinin giderek güçlenmesi ve Türk dünyasının birleşmesi sayesinde Türklüğün sesi cihanda daha gür çıkacaktır.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, milli mücadeleye emek veren devlet adamları, aydınlar, din adamları, gazeteciler ve diğer herkesi minnet ve rahmetle anıyoruz."

-Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin'in mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Cumhuriyet'in mevcut dünya düzenine karşı duruş sergilemek olduğunu ifade eden Tekin, "Cumhuriyetin altında yatan en derin manalardan birisi budur." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet'in ilan edildiği şartlar ve tarihi atmosfer açısından bakıldığında, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın bütün milletimizin bir araya geldiği açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bu sebeple biz Cumhuriyet’i emperyalist tahakküme karşı kararlı ve onurlu bir duruş, bu coğrafyaya ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik olarak görüyor ve anlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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