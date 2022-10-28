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Edirne'de geleneksel çocuk oyunlarının da oynanabileceği "Çocuk Sokağı" açıldı

AA

Edirne'de geleneksel çocuk oyunlarının da oynanabileceği "Çocuk Sokağı" açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, geleneksel çocuk oyunlarının oynanabileceği ve içerisinde çocuk parkı bulunan "Yüksel Yeşil Çocuk Sokağı" törenle açıldı.

Edirne Belediyesi tarafından Kocasinan Mahallesi'nde bulunan Yüksel Yeşil İlkokulu önündeki sokağın trafiğe kapatılmasıyla oluşturulan 70 metrelik sokakta, sek sek, üç taş gibi geleneksel oyun alanları yer alıyor. Sokakta salıncak ve kaydırak gibi oyuncaklarında yer aldığı çocuk oyun grubu da bulunuyor.

Düzenlenen törenle kullanıma açılan sokağın açılış kurdelesini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan çocuklarla kesti.

Gürkan, yaptığı konuşmada, çocukların rahat ve güvenli şekilde oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuk parkları ve yeşil alanları artırmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Gürkan, "2014'te Edirne'mizde 45 olan çocuk oyun parkı sayısını burasıyla beraber 143'e çıkardık. Az önce bir velimiz 'başkanım daha çok park istiyoruz, daha çok yeşil alan istiyoruz' dedi. Ben de buradan bütün çocuklarımıza söz veriyorum. Daha çok park yapacağız, daha çok yeşil alan yapacağız." dedi.

Gürkan, sokağın en önemli özelliklerinden birinin geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması olduğunu dile getirdi.

Çocukların güvenliği amacıyla sokağın trafiğe kapatıldığını belirten Gürkan, "Burada çocuklarımız geleneksel oyunları oynama fırsatı yakalayacak. Sokak trafiğe kapatıldı, çocuklarımız özgürce dersine girer özgürce okulundan çıkar. Böyle bir düzenleme yaptık." diye konuştu.

Gürkan, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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