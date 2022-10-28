Edirne'de Kapıkule'den giriş yapan yolcu otobüsünde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde değeri 600 bin lira olduğu belirtilen gümrük kaçağı eşya ve oto yedek parçaları ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak kent merkezine ilerleyen yolcu otobüsünü kontrol merkezinde durdurdu.

Aramada maddi değerlerinin 600 bin lira olduğu belirtilen çok sayıda oto yedek parçası ve elektronik eşya bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.









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