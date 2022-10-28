EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı anıta çelenk sundu. Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



Pekcanlı, yaptığı konuşmada egemenliğin koşulsuz şartsız Türk ulusuna verildiğini belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımak için mücadele edeceklerini dile getiren Pekcanlı: "Cumhuriyet korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Bunun bilinciyle, bizlere onurlu bir yaşam, tam bağımsız çağdaş ve ulusal devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz. Cumhuriyet ile egemenlik kayıtsız, koşulsuz Türk ulusuna verilmiştir. Tüm zorluklara, engellere, iç ve dış düşmanlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu



Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve partililer katıldı.

-Şehir Tiyatrosu yarın perdelerini açıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yarın perdelerini açacağını söyledi.

Gürkan, gazetecilere ilk perdenin Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını ifade etti.



Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla özel gösteri yapılacağını belirten Gürkan: "Atatürk Kültür Merkezinde perdelerini açacak tiyatroda Nazım Hikmet'in 'Kuvay-ı Milliye Destanı' oyunu sergilenecek." diye konuştu.



-Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun kutlama mesajı



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin bugüne en büyük emanet olduğuna ifade eden Helvacıoğlu geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte istiklal ve istikbali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.

Türk milletinin nice fedakarlıkları ve kahramanlıkları ile dolu istiklal mücadelesi sonunda elde ettiği zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığı 29 Ekim Türk milletinin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının en büyük örneği olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet, kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadelenin ardından destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan atalarımızın bize en büyük emanetidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en önemli teminatımız, hepimizin yol göstericisidir. Bizler, Cumhuriyet’in yol göstericiliğinde hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, ayrımsız şehrimize ve insanımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için gündüz gece demeden canla başla çalışıyoruz.

Bilimde, teknolojide, tasarımda, sporda, kültür ve sanatta, hayatın her alanında her geçen gün daha da ön plana çıkan şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.