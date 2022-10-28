29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, 29 Ekim'in bir milletin cansiperane savaşının tarihe altın harflerle kazındığı cumhuriyet ile taçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyet çatısı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine yükseltme hedefiyle kurduğu ülkeyi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dayanışma, barış, huzur ve güven içerisinde geleceğe taşıyacaklarını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kadim ruhuna bağlı kalarak, milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızın yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunda birer nefer olarak bizlere bu mirası bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

- Lalapaşa Kaymakamı Bulut

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyeti korumak ve sahip çıkmak için mücadele edeceklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Türk milleti tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ödeyerek Türk milletinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Cumhuriyeti korumak, sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan bu ülkenin evlatlarının, hepimizin müşterek vazifesidir."

- TGD Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutlamanın mutluluğunu, coşkusunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Türk ulusunun en büyük bayramı olan, Cumhuriyet Bayramı'nın iki önemli anlamı olduğunu dile getiren Doğan, "Birincisi her taraftan düşman işgaline uğrayan Anadolu'nun işgalcilerden kurtulması, ikincisi de demokratik bir cumhuriyetin ilan edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'i ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu belirten Doğan, "Milletimiz Cumhuriyet ile kazandığı değerleri, toplum hayatının vazgeçilemez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları Cumhuriyet'e olan bağlığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Cumhuriyet uygarlaşmadır, çağdaşlaşmadır. Cumhuriyet çağdaş hukuktur. Cumhuriyet uygarlık kültürünü topluma yaymaktır. Cumhuriyet sanatı ve sanatçıyı yüceltmektir. Cumhuriyet, ahlaki değerlere sahip çıkmak, toplumun ahlaki değerlerini yüceltmektir."

Doğan, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazileri rahmet, şükran ve saygı ile andığını belirtti.

-TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, Cumhuriyet'in, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin benimsediği büyük hedeflerle geleceğe yöneldiğini ve sorunlara karşın, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü terör etkinliklerine karşı savaşım kararlılıkla sürdürülmelidir. Türkiye'nin terörle savaşımı, hiç kimsenin tartışamayacağı ve haklılığını sorgulayamayacağı gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Ulusal birliğimizin ve egemenliğimizin korunmasının, geleceğimiz yönünden yaşamsal önem taşıdığını, ayrılık yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı ulusumuz, her zaman Atatürk cumhuriyetini korumuş ve ona sahip çıkmıştır."

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