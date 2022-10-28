Edirne'de "riskli bina" olarak belirlenen okul binasının yıkımı tamamlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de deprem analizleri sonucunda "riskli bina" olarak tespit edilen Meriç İlkokulu binasının yıkımı tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Edirne Valiliğince alınan kararla okul binasında dün başlayan yıkım işlemi sona erdi. Çalışmalar sonrası molozdaki demir ve ahşap malzemeler vatandaşlar tarafından toplandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki okulun öğrencileri, yıkım kararı nedeniyle eğitim öğretim yılına Ticaret Borsası İlkokulunda başlamış, bina boşaltılmıştı.

Bu arada okulun yıkım için boşaltıldığı dönemde kalorifer petekleri, elektrik tesisatı için kullanılan kablolar ve kapı gibi malzemelerin çalındığı iddia edilmiş, yetkililer söz konusu malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla başka okullara verildiğini belirtmişti.

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