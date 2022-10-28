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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 3 otel kapatıldı, 10 kadın hakkında işlem yapıldı.

- Keşan'da 3 bin 600 makaron ele geçirildi

Keşan'da bir iş yerinde 3 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Ç.K'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 3 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheli Ç.K. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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