Edirne Valisi Kırbıyık Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, tarihinin her safhasında hür ve bağımsız yaşamaktan asla taviz vermeyen Türk milletinin, yüreğindeki üstün cesaretle, canından aziz bildiği vatanı, bayrağı ve istiklali uğrunda nice şanlı zaferlere imza attığını belirtti.

Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen bağımsızlığına kavuşabilmek için, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle verdiği ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle sonuçlandırdığını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Düşmana karşı omuz omuza vererek, tarihin çok az şahitlik edebileceği bir İstiklal mücadelesi veren bu asil millet, zaferini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırmıştır. Her yönüyle tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ile bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye’nin mayasını oluşturmuştur. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan bir yönetim biçimidir."

Kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olan Cumhuriyetin, dili, bayrağı, marşı ve başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğü ifade ettiğini dile getiren Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, korumak ve yüceltmek için hiç şüphesiz ki el birliği ile çok çalışacak, her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. Önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ile barış ve kardeşlik iklimi içinde yarınlara umutla yürüyecektir. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünde bu azim ve kararlılığı milletimiz adına bir kez daha yinelerken; bu yolda sarf edilen gayretin asla ve asla amaçsız ve sonuçsuz kalmayacağına bizden sonraki nesiller gurur ve kıvançla tarih önünde tanıklık edecektir.



​​​​​​​ Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi M. Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve tüm Edirneli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

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