Edirne'de Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümü çeşitli kültür sanat etkinlikleri ile kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bayramı Konseri verdi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleşen konserde solistler Yeşim Birgin ve Sebati Balkan sahne aldı.

Solistler Birgin ve Balkan, "Edremit'in Gelini", "İzmir'in Kavakları", "Sarı Zeybek" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Konseri, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve müzikseverler izledi.

- Çocuk korosu konseri

Kutlama etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesi Çocuk Korosu konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında şef Yaşar Özel yönetimindeki koro, "Cumhuriyet Hürriyet Demek", "Biz Atatürk Çocukları" gibi şarkılar ile "Cumhuriyet Marşı"nı seslendirdi.

Konseri, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Genel Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar dinledi.

- Ustalara Saygı Resim Sergisi açıldı

Kutlamalar kapsamında Osman İnci Müzesi'nde de "Ustalara Saygı" resim sergisi açıldı.

Ressam Yavuz Bozkurt'un yaptığı ressam portrelerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu. Sergide Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yanı sıra şehit Ressam Hasan Rıza, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Müfide Kadri, Belkıs Mustafa, Melek Celal Sofu ve Şevket Dağ gibi 32 ressamın portresi yer aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, serginin açılışında, eserlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluşmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Palet Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsmail Fidan, portrelerin Türkiye'nin ilk ve tek sanat boya markası olma özelliği taşıyan Colortone Sanat Boyası ile yapıldığını belirterek, "Usta ressamların yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi de ilk kez yerli bir sanat boyasıyla yapıldı." dedi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.



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