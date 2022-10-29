Edirne'deki Selimiye Camisi sis bulutu altında kaldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis etkili oluyor.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sisle kaplanan tarihi eserler güzel görüntüler oluşturdu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, sis bulutu altında kaldı.

Kentin abidevi eserlerinden Eski Cami de sisle birlikte seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.





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