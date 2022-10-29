Edirne'de anaokulu öğrencilerinin ara öğünleri meslek liselilerden

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de meslek liseliler, okuldaki uygulama atölyesinde hem yemek yapmayı öğreniyor hem de anaokulu öğrencilerinin ara öğünlerini hazırlıyor.



Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde merkez ilçede bulunan 6 anaokulunun sabah ve öğleden sonraki ara öğün yemeklerini pişiriyor.



Yiyecek İçecek Hizmetleri Uygulama Atölyesi'nde erken saatlerde işe koyulan mutfak ekibi, 600 öğrenci için sağlıklı yiyecekler hazırlıyor. Kaplara konulan yemekler, öğrencilere servis ediliyor.

Derslerde öğrendikleri bilgileri atölyede deneyimleyen öğrenciler, aşçılık mesleğinde tecrübe kazanıyor.

- "Eğitirken üretime destek veriyoruz"

Okul Müdürü Ali Sakarya, AA muhabirine, 2022-2023 eğitim öğretim dönemiyle atölyede kazanın da kaynamaya başladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Meslek liseleri üretiyor." söylemiyle yola çıktıklarını belirten Sakarya, meslek liselerinin amacının, eğitim verirken diğer yandan üretmek ve ara eleman ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade etti.

Anaokulu öğrencileri için sağlıklı ara öğünler hazırladıklarını anlatan Sakarya, şunları kaydetti:

"Okulumuz mutfağında öğretmen ve öğrencilerimiz üretime katkı sağlıyor. Her türlü imkanı bulunan mutfağımızda, hijyenik koşullarda hazırladığımız yemeklerle öğrencilerimizin ara öğün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını da alarak bütçelerine katkı sağlıyor. Bu projeyi hayata geçirmemizde en büyük fikir sahibi olan Bakanımıza, her türlü desteği veren Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- Öğrenciler yaparak öğreniyor

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Nazmi Demiray ise güzel bir projenin hayata geçirildiğini, öğrencilerin yaparak öğrenme deneyimi elde ettiğini belirtti.



Öğrencilerden Fulya Kaynarca, sabah saatlerinde çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Mutfakta görev almak eğlenceli. İleride bu mesleği yaparsam zorlanmayacağım. Öğretmenimiz her şeyi öğretiyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Hem aile ekonomisine katkı yapıyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum." dedi.

Aybüke Çule de atölyede yemek yapmanın inceliklerini öğrendiklerini anlatarak, "Öğrencilerin beslenmesine katkı sağlamak bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.