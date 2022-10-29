Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince bir otomobilde gümrük kaçağı 47 litre içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 47 litre içki ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ş. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de, çarşı ve mahalle bekçilerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri denetimler esnasında şüphelendikleri kişileri durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi





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