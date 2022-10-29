29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Ömer Sevgili, kutlamaları makamında kabul etti.



Ardından tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Sevgili, Garnizon Komutanı Ahmet Ferit Gürbüz ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal tarafından törene katılan öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın bayramını kutladı.



Kaymakam Sevgili, törende yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'mızın büyük zaferle sonuçlanmasından sonra, Atatürk Türk milletinin yapısına en uygun olan cumhuriyeti bizlere armağan etmiştir." dedi.

Kutlama programı şiirlerin okunması, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve "Cumhuriyet Güneşi" isimli gösterinin sunulması ve geçit töreniyle sona erdi.

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