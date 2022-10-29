TÜ Cumhuriyet Fidanlığı'na 99. yıl anısına fidan dikildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'na 99. yıl anısına törenle fidan dikildi.

Karaağaç Yerleşkesi'ndeki fidanlıkta düzenlenen törene katılanlar 99. yıl fidanını toprakla buluşturdu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, usul, esas, gelenek ve örflerin milletleri güçlü kıldığını söyledi.

TÜ'nün fidan dikimiyle ilgili güzel bir usulü ve geleneği ortaya koyduğunu belirten Kırbıyık, "Yaklaşık 38 yıldır devam eden bir gelenek. İnşallah bu alanın ağaçlarla dolduğunu görürüz. İnşallah Cumhuriyet'imizin nice yıllarına hep birlikte şahitlik ederiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 29 Ekim'in Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü olduğunu ifade etti.

Türk milletinin 2 bin 500 yıldır pek çok yerde imparatorluk kurarak tarih yazdığını dile getiren Tabakoğlu şunları kaydetti:

"En son Osmanlı İmparatorluğu, Balkan imparatorluğu olarak bu topraklarda bulundu. Tabii imparatorluklar doğar, büyür ve ölürler. Osmanlı İmparatorluğu da zayıfladı ve bu büyük millet son 200 yıldır büyük acılar yaşadı. Bulunduğumuz bu toprak bile 4 defa işgal gördü. Ama Selanikli bir Osmanlı paşası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu Ergenekonu'nda inşallah ayağa kalktı ve yeni yüzyıla hazırlanıyor.

Bu mutlu günün anısına TÜ 1984 yılından bu yana 29 Ekim'de 1 fidan dikiyor."

Vali Kırbıyık ve beraberindekiler fidan dikiminin ardından, Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna açılan açık hava uygulama sergisini gezdi.

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