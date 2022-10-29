Sınır kapılarındaki işletim sistemlerinde güncelleme nedeniyle aksayan araç trafiği normale döndü

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EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınır kapılarındaki işletim sistemlerinde yapılan güncelleme nedeniyle aksayan araç trafiği normale döndü.



Dün saat 22.00 itibarıyla sınır kapılarında veri tabanı sunucularının işletim sistemlerinde güncelleme çalışması başlatıldı.

Güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç geçişleri başladı, sınır kapılarındaki trafik normale döndü.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, internet sitesinde, "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzce teknoloji yenileştirmeleri kapsamında veri tabanları ve veri tabanı sunucularının işletim sistemlerinde 29.10.2022 cumartesi günü saat 22.00'de güncelleme çalışması yapılacağı, tahmini 4-8 saatlik bir kesintinin öngörüldüğü, güncelleme çalışmasının tüm gümrük uygulamalarını kapsadığı bildirilmektedir. Bölgemize bağlı gümrük idarelerinden geçiş yapacak tüm yolcu ve firmaların planlamalarını bu doğrultuda yapması önemle duyurulur." duyurusu yapmıştı.

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