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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın bıçakla yaralandı

AA

Edirne'de çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın bıçakla yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın, tartıştığı kişi tarafından bıçakla boynundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A (32), 10 yaşındaki oğluyla çay bahçesine geldi. Bir süre sonra C.A'nın yanına gelen E.D. (52), biraz konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından E.D, kadını yere yatırarak bıçakla boğazından yaraladı.

Çocuğun bağırması üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan E.D, gözaltına alındı.

Yaralanan C.A'ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından gözyaşı döken çocuğu, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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