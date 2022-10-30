Edirne'de çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın bıçakla yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çocuğuyla çay bahçesine gelen kadın, tartıştığı kişi tarafından bıçakla boynundan yaralandı.



Alınan bilgiye göre, C.A (32), 10 yaşındaki oğluyla çay bahçesine geldi. Bir süre sonra C.A'nın yanına gelen E.D. (52), biraz konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından E.D, kadını yere yatırarak bıçakla boğazından yaraladı.

Çocuğun bağırması üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan E.D, gözaltına alındı.



Yaralanan C.A'ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.



Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından gözyaşı döken çocuğu, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.



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