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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rumeli Köprüsü Dergisi'nin yeni sayısı okuyucularıyla buluştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, üniversitenin uluslararası öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan derginin yeni sayısı yayımlandı.

Derginin son sayısında farklı ülkelerden Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, okurlara kendi alanlarında yapmış oldukları katkılar ve çalışmalardan bahsediyor.

- Keşan'dan 40 kişilik umre kafilesi uğurlandı

Keşan'dan kutsal topraklara umreye gidecek 40 kişilik kafile uğurlandı.

Umreye gidecekler için İki Minareli Çarşı Camisinde program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programa katılarak umreye gideceklerin yapacakları ibadetlerin kabul olmasını diledi.

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