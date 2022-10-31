Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık ETSO'yu ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

Kırbıyık, ziyarette, Irmak ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Irmak da ziyaret için Vali Kırbıyık'a teşekkür etti.

Ziyarette Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve ETSO Meclis Başkanı Emre Alp de yer aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.