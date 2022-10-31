Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Barosunu ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Baro Başkanlığına seçilen Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.

Kırbıyık ziyarette, Karakoç ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileğinde bulundu.

Karakoç da Kırbıyık'a ziyaret için teşekkür ederek, yönetim olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve baro yönetim kurulu üyeleri yer aldı.





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