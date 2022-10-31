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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma Birliği oluşturuldu

AA

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma Birliği oluşturuldu

EDİRNE (AA) - Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) oluşturuldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda 33 kişiden oluşan Edirne MEB AKUB Birliğine destek AFAD Gönüllüsü sertifika dağıtım töreni düzenlendi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın katıldığı tören MEB AKUB Lideri Serhat Üretmen'in konuşması ile başladı.

Ardından sertifika ve kimlik kartı dağıtımına geçildi.

Vali Kırbıyık gönüllük esasına göre öğretmenlerin katılımının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Afetlerin ne zaman olacağının bilinmediğini ifade eden Kırbıyık, "İnşallah Allah afetleri bizden uzak tutsun fakat ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta fayda var. Organizasyonda emeği geçen AFAD Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve katılımcı arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal katıldı.

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